Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 марта, 19:57

Политика

Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от ядерного оружия

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил перед сторонниками в Мемфисе, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия.

По его словам, диалог, который возобновился в минувшие выходные, показал готовность Ирана к достижению мира.

"Иранская сторона согласилась отказаться от владения ядерным оружием, однако еще предстоит увидеть, как это будет реализовано на деле", – подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что Иран в своих контактах с США демонстрирует "серьезный настрой". Глава Белого Дома указал на то, что вся его жизнь "представляла собой процесс переговоров" и что в этот раз Иран "относится к делу серьезно".

США и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Недавно Трамп пригрозил уничтожать электростанции в Иране при условии, если он не откроет пролив в течение 48 часов. В ответ представитель центрального штаба сил страны "Хазрат Хатам аль-Анбия" предупредил, что Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае, если США реализуют свои угрозы.

Однако позже американский лидер поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на 5 дней. Он объяснил это тем, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие и продуктивные переговоры.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика