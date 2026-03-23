Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил перед сторонниками в Мемфисе, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия.

По его словам, диалог, который возобновился в минувшие выходные, показал готовность Ирана к достижению мира.

"Иранская сторона согласилась отказаться от владения ядерным оружием, однако еще предстоит увидеть, как это будет реализовано на деле", – подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что Иран в своих контактах с США демонстрирует "серьезный настрой". Глава Белого Дома указал на то, что вся его жизнь "представляла собой процесс переговоров" и что в этот раз Иран "относится к делу серьезно".

США и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Недавно Трамп пригрозил уничтожать электростанции в Иране при условии, если он не откроет пролив в течение 48 часов. В ответ представитель центрального штаба сил страны "Хазрат Хатам аль-Анбия" предупредил, что Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае, если США реализуют свои угрозы.

Однако позже американский лидер поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на 5 дней. Он объяснил это тем, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие и продуктивные переговоры.

