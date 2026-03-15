Сенатор Мерфи: США потеряли контроль над военной операцией в Иране

Фото: 123RF.com/marylobakina

Власти США не учли потенциал Ирана и утратили контроль над ситуацией. Об этом в соцсети Х заявил сенатор-демократ Крис Мерфи.

"Теперь совершенно ясно, что (американский президент Дональд. – Прим. ред.) Трамп потерял контроль над этой войной. Он сильно недооценил способность Ирана нанести ответный удар", – написал Мерфи в соцсети Х.

По его мнению, сейчас Штаты переживают четыре серьезных кризиса. При этом федеральное правительство требует от новостных каналов позитивного освещения военных событий.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля. Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану, а в ответ республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Трамп заявлял, что США уже почти уничтожили Иран в ходе текущего конфликта. Глава Белого дома также добавил, что лично выбирал название для военной операции в Иране – Epic Fury ("Эпическая ярость").