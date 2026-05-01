Пожар на территории животноводческой фермы в Подмосковье ликвидирован

Пожар на территории животноводческой фермы в селе Ольгово в Подмосковье был ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС Московской области.

Возгорание было локализовано на 1700 квадратных метрах. В 02:55 по московскому времени пожарные полностью уничтожили открытое горение.

Ранее специалисты МЧС потушили открытое горение в административно-складском здании Подольска. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

В 02:54 по московскому времени возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. Спустя минуту ткрытый огонь был ликвидирован.