01 мая, 05:29
Пожар на территории животноводческой фермы в Подмосковье ликвидирован
Пожар на территории животноводческой фермы в селе Ольгово в Подмосковье был ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС Московской области.
Возгорание было локализовано на 1700 квадратных метрах. В 02:55 по московскому времени пожарные полностью уничтожили открытое горение.
Ранее специалисты МЧС потушили открытое горение в административно-складском здании Подольска. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров.
В 02:54 по московскому времени возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. Спустя минуту ткрытый огонь был ликвидирован.