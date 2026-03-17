РИА Новости: сварочные работы могли стать причиной пожара в доме в центре Москвы

17 марта, 17:06Происшествия
Фото: МАХ/"МЧС Москвы"
Пожар в жилом доме в центре Москвы мог возникнуть из-за проведения сварочных работ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Предварительно, возгорание произошло в перекрытиях между 3, 4 и 5-м этажами и вентиляционном коробе.
Пожар в жилом доме в столице случился 17 марта. Из здания были эвакуированы около 20 жильцов, информация о пострадавших не приводится.
Спустя время возгорание было локализовано. В настоящее время на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.
Также в связи с ЧП на Новорязанской улице перекрыли движение для транспорта. Водителей попросили выбирать пути объезда.
Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы