Число возможных случаев заражения Эболой превысило 900

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X.

По его словам, усилиям по борьбе со вспышкой Эболы на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) препятствуют продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами.

"Насилие вынуждает людей бежать, включая медицинских и гуманитарных работников. Это серьезно затрудняет усилия по расширению трассировки контактов Эболы и раннему выявлению инфекций для оказания поддерживающей помощи", – написал Гебрейесус.

Ранее стало известно, что число людей, которые, предположительно, скончались из-за вспышки Эболы в ДРК, превысило 200. При этом число подтвержденных летальных исходов – 10.

Первые сигналы из провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее ВОЗ признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией. Спустя время организация пересмотрела оценку риска в сторону очень высокой.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Тем не менее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией. Для проведения эпидрасследования в регион была отправлена группа специалистов Роспотребнадзора.