Telegraph: несколько стран заблокировали план НАТО по помощи Украине

Сразу несколько стран НАТО отвергли предложение генсека Альянса Марка Рютте о трате 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Рютте надеялся, что инициатива будет одобрена на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля. По информации журналистов, военную помощь в указанных объемах уже оказывают Киеву семь стран: Нидерланды, Польша, а также государства Скандинавии и Балтии.

Однако не все страны одобрили данное предложение. Среди них Великобритания, Испания, Италия, Канада и Франция. Британский премьер Кир Стармер выразил готовность продолжать направлять вооружения Украине на примерно 4 миллиарда долларов в год "в обозримом будущем", однако это составляет лишь 0,1% ВВП страны.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны Североатлантического альянса могут прибегнуть к жестким мерам в случае продолжения обострения украинского конфликта.

В свою очередь, Рютте заявил, что реакция Альянса на применение ядерного оружия в ходе конфликта на Украине будет "разрушительной". Тем не менее он не стал уточнять никаких подробностей.