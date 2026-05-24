Пожар на рынке "Тополек" в ТиНАО полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причину возгорания предстоит установить дознавателям ведомства.

О возгорании стало известно вечером 24 мая. По данным МЧС, на территории рынка загорелись одноэтажные металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы. Позднее сообщалось, что открытое горение локализовали.

Для ликвидации возгорания задействовали два вертолета Московского авиационного центра. К тушению также привлекали 47 специалистов и 16 единиц спецтехники. Прокуратура Москвы осуществляет надзор за выяснением причин произошедшего пожара.