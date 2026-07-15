Международная федерация гандбола допустила сборные РФ до участия в соревнованиях

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Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские сборные до участия в соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Уточняется, что совет IHF принял данное решение, чтобы согласовать позицию организации с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Таким образом, были отменены запреты на участие не только российских, но и белорусских команд, а также официальных лиц, судей и экспертов в мероприятиях и деятельности IHF.

При этом никаких дополнительных требований или ограничений к россиянам применяться не будет. IHF совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) должна обеспечить выполнение антидопинговых требований, а также полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса.

Кроме того в организации отметили, что IHF с нетерпением ждет возвращения спортсменов в международное гандбольное сообщество и надеется, что при поддержке и сотрудничестве всех заинтересованных сторон будут предприняты необходимые шаги для их возвращения.

Как заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале, данное решение стало продолжением поэтапного возвращения российских спортсменов на международную арену.

Он напомнил, что весной IHF разрешила юношеским сборным России участвовать в товарищеских турнирах, а затем допустила возможность предоставления командам из России специального приглашения на отдельные международные соревнования. По мнению Дегтярева, процесс возвращения россиян в мировой спорт "значительно ускорился".

Ранее исполком МОК рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов и команд из России в международных соревнованиях. Кроме того, МОК временно отменил приостановление деятельности Олимпийского комитета России.