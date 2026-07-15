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15 июля, 10:35

Спорт

Всероссийская федерация волейбола будет готовиться к отбору на ОИ-2028

Фото: ТАСС/EPA/TANNEN MAURY

Всероссийская федерация волейбола будет работать над возможностью приступить к подготовке к отбору на Олимпийские игры – 2028 (ОИ-2028), заявил в беседе с РИА Новости помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев.

Патрушев напомнил, что ранее Международная федерация волейбола (FIVB) допустила россиян до своих соревнований во всех дисциплинах. Это было долгожданным решением, но ожидаемым, так как ВФВ не прекращала контакты с FIVB и Европейской конфедерацией волейбола.

"Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать со своими коллегами из других стран для того, чтобы в ближайшее время подать заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году", – добавил он.

Ранее Международный олимпийский комитет временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Организация рекомендовала снять все ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

В МОК отметили, что организация стремится обеспечить равные условия для участия всех спортсменов, включая представителей России, в Олимпийских играх.

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