MacRumors: новый iPad mini получит OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц

Фото: apple.com

Новый iPad mini получит 8,4-дюймовый OLED-дисплей, частота обновлений которого не превысит 60 герц (Гц). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на MacRumors.

По словам автора блога yeux1122, получившего данные от источника в цепочке поставок Apple, планшет будет оснащен гибридной OLED-панелью с подложкой из низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS). В отличие от созданных из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) дисплеев, используемых в iPad Pro, эта панель не поддерживает динамическое изменение частоты обновления до 120 Гц и работает с фиксированным показателем.

Как отмечается в материале, подтверждение этих сведений может вызвать разочарование у некоторых поклонников iPad mini, рассчитывавших на появление дисплея с более высокой частотой обновления после перехода на OLED-технологию.

Инсайдер также отмечает, что новое устройство, выход которого ожидается до конца текущего года, собирается на линии Samsung Display A2 в Южной Корее. При этом ранее южнокорейское издание ETNews заявляло о запуске Samsung массового производства iPad mini нового поколения. Однако подробности о характеристиках будущего планшета пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что Apple во второй бета-версии macOS 27 Golden Gate удалила фреймворк DVDPlayback, отвечающий за воспроизведение DVD-дисков. В результате встроенный проигрыватель перестал работать.

Ожидается, что в одном из следующих обновлений он будет окончательно исключен из системы и пользователи не смогут воспроизводить DVD-диски штатными средствами операционной системы. Для этого придется использовать сторонние приложения.