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15 июля, 11:35

Экономика

Создатели мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот" подали в России 94 иска за 12 дней

Фото: кадр из мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот"; режиссер – Томас Астрюк; производство – Assemblage Entertainment, DQ Entertainment, Method Animation

Французская производственная компания Miraculous Corp., которая создала мультсериал "Леди Баг и Супер-Кот", направила в период с 19 по 30 июня 88 исков о защите интеллектуальных прав. Это следует из подсчетов ТАСС.

Иски были поданы в региональные арбитражные суды, в том числе в Оренбургской, Челябинской, Самарской и Ростовской областях, а также в Чечне и Краснодарском крае. Их сумма превышает 6,2 миллиона рублей. Среди ответчиков – индивидуальные предприниматели и компании.

В общей сложности во второй половине июня французская компания направила в российские суды 94 иска, но 6 из них связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств во время реализации сделок по аренде земли.

Самый крупный иск был направлен в суд 19 июня. Компания потребовала от индивидуального предпринимателя из Краснодарского края 150 тысяч рублей.

В апреле стало известно, что Miraculous Corp. зарегистрировала в России два товарных знака мультсериала. При этом заявки поступили в Роспатент еще в марте прошлого года.

Одна заявка связана с изображением Супер-Кота, а другая – с названием ZAG Heroez Miraculous. Теперь под данными товарными знаками компания сможет продавать в РФ косметику, бижутерию, одежду, канцтовары и другие товары.

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