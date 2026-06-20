Подпись Максима Фадеева в документах об авторских правах оказалась поддельной

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Почерковедческая экспертиза, проведенная по уголовному делу о мошенничестве с правами на музыкальные произведения Максима Фадеева, выявила подделку подписи композитора на документах, ранее заявленных в арбитражных процессах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о подписи продюсера на документах, связанных с авторскими правами на его музыкальные произведения, вошедшие в пять его альбомов.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, именно данная подделка на судебных документах, использованных мошенниками, стала основой конфликта между потерпевшим, обвиняемыми и неустановленными лицами.

"Защита потерпевшего считает, что инициатором схемы с подделкой подписи Фадеева на авторских документах является Андрей Черкасов, который находится в СИЗО. Именно он, предположительно, ввел в заблуждение М. Кувшинова и Линду, которые много лет ничего не знали о том, что распоряжаются правами Фадеева, полученными незаконным путем", – отметил собеседник агентства.

Следствие по делу продолжается, добавил он, не исключив возможности появления новых фигурантов.

В центре уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Фадеева оказались продюсер певицы Линды Кувшинов и сама исполнительница. В мае СМИ сообщили о задержании первой и обысках у нее, Кувшинова, а также в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7", принадлежащих гендиректору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову, который на данный момент находится в СИЗО.

Следствие проверяло версию о подделке документов и незаконной перерегистрации прав на песни. Утверждалось, что Линда якобы переоформила их на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой, а Кувшинов и другие неустановленные лица заключили фиктивные договоры, причинив ущерб более чем на 1 миллион рублей. В итоге певицу опросили и оставили в статусе свидетеля, а ее продюсера задержали и отправили под домашний арест.

Сам Фадеев отказался комментировать процессуальные аспекты дела и личные обстоятельства участников конфликта, но добавил, что на протяжении последних 30 лет пытался урегулировать разногласия мирным путем. Поэтому он решил действовать исключительно в рамках закона.