Дела о мошенничестве продюсера Линды и главы "Джема" объединили

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Следствие объединило в одно производство уголовные дела в отношении саунд-продюсера певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) Михаила Кувшинова и гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Решение было принято в ходе заседания в Тверском суде Москвы при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения Кувшинову. Их обвиняют в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева.

Защитник продюсера заявил, что причастность его подзащитного к объединенным делам пока не установлена.

В центре уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Фадеева оказались продюсер певицы Линды Кувшинов и сама исполнительница. В мае СМИ сообщили о задержании Линды и обысках у нее, Кувшинова, а также в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7", принадлежащих гендиректору издательства "Джем" Черкасову, который на данный момент находится в СИЗО.

Следствие проверяло версию о подделке документов и незаконной перерегистрации прав на песни. Утверждалось, что Линда якобы переоформила их на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой, а Кувшинов и другие неустановленные лица заключили фиктивные договоры, причинив ущерб более чем на 1 миллион рублей. В итоге певицу опросили и оставили в статусе свидетеля, а ее продюсера задержали и отправили под домашний арест.