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17 августа, 16:45

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Monde: ВСУ пожаловались на трудности запуска дронов вглубь России из-за Starlink

ВСУ пожаловались на трудности запуска дронов вглубь России из-за Starlink

Фото: 123RF.com/arturnichiporenko

Командир 413-го полка Сил беспилотных систем ВСУ Евгений Карась заявил о проблемах своего подразделения с запуском беспилотников вглубь российской территории из-за блокировки терминалов Starlink. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Monde.

"У нас нет технических средств для поддержания связи с аппаратом: Starlink не работает в России", – подчеркнул Карась.

Как утверждает СМИ, из-за этого полк вынужден заранее прописывать маршруты полета своих беспилотников. Журналисты наблюдали за запуском дронов дальнего радиуса действия и рассказали, что каждый аппарат управляется командой, состоящей из пилота и штурмана.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили 101 868 вражеских беспилотников самолетного типа с 1 января по 16 августа этого года. Наиболее интенсивным месяцем стал июль, когда были сбиты 21,5 тысячи аппаратов.

В июне этот показатель составил 17,7 тысячи дронов, в мае – 14,1 тысячи, в марте – 11,2 тысячи. В апреле было уничтожено 9,3 тысячи БПЛА, в феврале – 5,9 тысячи, а в январе – 5,3 тысячи. Рекордное количество целей за сутки поражено 16 августа – 1 478 БПЛА.

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