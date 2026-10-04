Россия не получала от Казахстана уведомления о введении платы за въезд для россиян

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Москва не получала от Астаны уведомлений о возможном введении платы за электронное разрешение на въезд (ETA) для россиян. Об этом РИА Новости заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

"На этот счет никаких уведомлений от наших казахстанских партнеров не получали, равно как и не видели пока официальных заявлений по этому поводу", – сказал собеседник агентства.

Как ранее уточнял торгпред России в Казахстане Антон Логинов, ETA в данный момент функционирует в пилотном режиме. Получение электронного разрешения является добровольным и бесплатным.

При этом в Ассоциации туроператоров России отметили, что введение платных ETA на въезд в Казахстан усложнит развитие туризма между республикой и РФ. Пока нет информации, будет ли сделано исключение для стран – членов ЕАЭС и сколько может стоить оформление документа.