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05 августа, 15:53

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АТОР: введение платного въезда в Казахстан затормозит развитие туризма с Россией

АТОР оценила инициативу Казахстана по платному въезду в республику

Фото: 123RF.com/olgakorona

Введение платных электронных разрешений на въезд в Казахстан усложнит развитие туризма между республикой и Россией. Пока неизвестно, будет ли сделано исключение для стран – членов ЕАЭС и сколько будет стоить оформление документа. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В настоящее время граждане РФ могут въезжать в Казахстан без виз. В АТОР отметили, что в целом турпоток россиян в республику небольшой. Летом они чаще всего едут в Актау к побережью Каспийского моря, а зимой – на горнолыжные курорты вроде Шымбулака. Кроме того, граждане РФ нередко используют Казахстан для транзита в другие страны.

4 августа стало известно, что МВД Казахстана подготовило проект постановления правительства о внедрении системы платных электронных разрешений на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. В ведомстве считают, что мера обеспечит прозрачность, оперативность и полноту учета миграционных потоков.

Проект могут реализовать поэтапно с августа по декабрь 2026 года. Это позволит приспособить пограничную инфраструктуру и логистику ко всем типам пунктов пропуска.

При этом в 2026 году Казахстан уже запустил систему QazETA. Сервис работает в пилотном режиме и позволяет иностранцам из 104 стран оформить электронную визу. С помощью этой системы можно получить электронное разрешение на въезд для граждан государств, освобожденных от визовых требований.

Въезд в Казахстан для иностранцев может стать платным

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