АТОР рекомендовала туристам оформлять страховку от невыезда для поездок в Грецию

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Туристам, которые планируют отправиться в Грецию, нужно оформить страховку от невыезда, покрывающую визовые риски, и более тщательно подготовить пакет документов. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР отметили, что при подаче документов на визу не стоит ограничиваться стандартной справкой об остатке на счете. Рекомендуется приложить заверенные банковские выписки с движением средств за последние три-шесть месяцев, документы, подтверждающие стабильный доход, а также документы на недвижимость в России.

Ассоциация уточнила, что эти меры помогут подтвердить связь с родиной и повысить шансы на получение визы.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры фиксируют сложности с оформлением шенгенских виз в Грецию. В частности, отмечается увеличение сроков рассмотрения документов и рост числа отрицательных решений.

Однако большинство опрошенных туроператоров не говорят о массовых отказах. По официальной статистике, за 2025 год Греция выдала гражданам России около 59 тысяч виз.