Фото: rockstargames.com

Игроки заметили сходство фурри-скина пистолета-пулемета в Grand Theft Auto VI (GTA VI) с иллюстрацией 2021 года и заподозрили Rockstar Games в плагиате. Первым сходство заметил пользователь соцсети X Glacius.

Glacius извлек текстуру оружия из файлов игры и сравнил ее с заказной иллюстрацией художницы GabyT, опубликованной в декабре 2021 года. Затем другой пользователь sockzthepuppet опубликовал видео с сопоставлением изображений. Он считает, что рисунок могли отразить по горизонтали, обвести по контуру, а затем поменять цвета и добавить детали, включая кость в пасти персонажа.

В итоге одни игроки сочли сходство очевидным, другие – незначительным. Пока ни GabyT, ни Rockstar Games ситуацию никак не комментировали. Также неизвестно, получала ли студия разрешение на использование изображения.



По данным геймеров, оружие с уникальным скином выдают за прохождение дополнительного задания с персонажем в костюме антропоморфного лиса Чейзом. Игроку нужно помочь Чейзу и другому фурри-персонажу скрыться от полиции. При этом вместо оружия с фурри-артом можно выбрать награду в 15 тысяч долларов.

Ранее пользователи соцсетей заметили, что наряд Чейза напоминает костюм антропоморфного лиса художника FoxiFelix. Однако это совпадение игроки расценили как намеренную пародию.

GTA VI вышла 19 ноября и принесла разработчикам около 2,3 миллиарда долларов выручки с учетом предзаказов. На фоне успеха видеоигры в России предложили Минцифры оценить возможность государственного заказа на разработку отечественного аналога.

При этом актер Нед Люк, давший внешность и голос протагонисту предыдущей части GTA Майклу Де Санте, заявил, что российские разработчики могут сделать игру не хуже детища Rockstar Games. По словам Люка, Московский кластер видеоигр и анимации поддерживает создателей такого контента, а шанс на такой проект есть у каждого молодого независимого российского разработчика.

