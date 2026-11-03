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03 ноября, 16:43

Технологии

Исполнитель роли Майкла из GTA V заявил, что в РФ могут создать игру не хуже

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ned_luke

Актер Нед Люк, который дал внешность и голос протагонисту GTA V Майклу Де Санте, заявил, что российские разработчики могут сделать игру не хуже детища Rockstar Games. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий.

По словам Люка, Московский кластер видеоигр и анимации поддерживает разработчиков в России. Здесь есть студия захвата движений и студии звукозаписи, поэтому игру можно создать прямо на месте.

Кроме того, актер считает, что шанс на такой проект есть у каждого молодого независимого разработчика в России. По его оценке, уровень российских игровых технологий высокий. Следующим шагом для отрасли должен стать выход к мировой аудитории.

На выставке актер попробовал несколько проектов. Среди них он выделил "Царевну", где движения балета легли в основу боевой системы, гоночный симулятор SNP Racing и авиасимулятор "Ил-2 Штурмовик".

"Я хочу сделать видеоигру здесь. Думаю, я даже должен это сделать!" – поделился Люк.

В столице ранее прошла Московская международная неделя видеоигр, в ходе которой свои разработки представили более 85 компаний. В рамках мероприятия исполнитель роли Майкла Де Санты в GTA V встретился с поклонниками на "Ночи видеоигр".

Позже Нед Люк заявил, что Москва могла бы стать локацией для одной из будущих игр серии GTA. Он также признался, что раньше никогда не был в российской столице и первое знакомство с городом оставило у него положительные впечатления.

Исполнитель роли Майкла из GTA V предложил перенести действие игры в Москву

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