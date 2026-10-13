GamesBeat: GTA VI для компьютеров выйдет в начале 2027 года

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Компания Rockstar Games собирается выпустить видеоигру Grand Theft Auto (GTA) VI для персональных компьютеров в первом квартале 2027 года. Об этом пишет издание GamesBeat, ссылаясь на четыре источника в игровой индустрии, знакомых с планами студии.

Между тем выход игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября этого года. Между релизом серии GTA на приставках и компьютерах обычно проходит около года.

Ранее Rockstar признала утечку материалов, связанных с GTA VI, и уточнила, что опубликует расширенный обзор игры. Разработчик извинился перед игроками за время, потребовавшееся на завершение игры и предоставление деталей.

Позднее компания представила геймплейный трейлер, раскрыв новые подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. В опубликованных материалах показали игровые локации, в том числе город Вайс-Сити, остров Киз и гору Калага.