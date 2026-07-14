GTA VI будут продавать в России со специальной маркировкой

Фото: 123RF.com/mehaniq

Российские ритейлеры изменят способ реализации зарубежных видеоигр, официально недоступных в стране. Первой игрой, которая будет продаваться по новой схеме, станет Grand Theft Auto VI – на нее нанесут специальную маркировку, сообщает газета "Известия".

Покупателей заранее предупредят, что для ее запуска необходимо будет создать иностранный аккаунт в PlayStation Network, поскольку Rockstar Games прекратила продажи этой игры в России и отказалась от выпуска физических дисков.

По мнению экспертов, такая практика соответствует закону о защите прав потребителей, но не исключает всех рисков для пользователей. В частности, таким образом фактически изменится порядок продажи цифровых игр, так как продавцы будут обязаны информировать покупателей обо всех особенностях использования товара.

Как рассказал участник рынка Сергей Мезин, популярность новой части GTA остается стабильно высокой: за 10 лет сеть продала более 500 тысяч копий GTA V.

Согласно новым правилам, по его словам, на коробочные версии станут наносить специальный стикер с предупреждением о возможности активации цифрового кода только в европейском аккаунте PlayStation Network. После появления такой маркировки компания планирует начать продажи коробочной версии с цифровым кодом внутри.

При этом в другой сети уже начали оповещать покупателей о региональных ограничениях. Фирма отметила, что из-за вложения внутри коробки в виде цифрового ключа после его передачи товар не подлежит возврату. Причем, помимо нанесения всей информации об использовании на упаковку импортерами в соответствии с законодательством, покупателям также помогут настроить иностранный аккаунт для запуска игры.

Вместе с тем там также обратили внимание на рекордный интерес к игре. За первую неделю предзаказы составили 60% от всех продаж GTA V в интернете за последние три года.

Видеоигра выйдет 19 ноября. Ее ждали больше 10 лет – предыдущая версия была выпущена еще в 2013 году. События шестой части развернутся в штате Леонида, а главной локацией традиционно станет Вайс-Сити. Сюжет будет строиться вокруг двух главных героев – Люсии и Джейсона.