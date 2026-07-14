Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 13:20

Политика

Рада проголосовала за продление мобилизации на Украине

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net​

Украинский парламент проголосовал за продление мобилизации на Украине до 31 октября. Это следует из прямой трансляции заседания Верховной рады.

Решение продлить мобилизацию с 2 августа на 90 дней поддержали 311 депутатов. Кроме того, Верховная рада проголосовала за продление военного положения в стране. Эту инициативу поддержали 313 парламентариев.

Данное голосование стало 20-м по продлению данных режимов. Военное положение на Украине было объявлено с 24 февраля 2022 года, а на следующий день украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации.

Ранее СМИ указали на изменение подхода властей Украины к принудительной мобилизации. По словам журналистов, меры становятся "все более стихийными".

Теперь сотрудники ТЦК в гражданской одежде проверяют прохожих на улицах и в транспорте, требуя документы воинского учета. Проверки проводят небольшие группы с участием женщин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также предупреждала, что украинские власти планируют снизить возраст граждан, подлежащих мобилизации в ВСУ для участия в войне с Россией, до 18 лет. По ее словам, данное решение связано с требованиями западных спонсоров для получения новых многомиллиардных кредитов.

Читайте также


политиказа рубежом

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика