Рада проголосовала за продление мобилизации на Украине

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Украинский парламент проголосовал за продление мобилизации на Украине до 31 октября. Это следует из прямой трансляции заседания Верховной рады.

Решение продлить мобилизацию с 2 августа на 90 дней поддержали 311 депутатов. Кроме того, Верховная рада проголосовала за продление военного положения в стране. Эту инициативу поддержали 313 парламентариев.

Данное голосование стало 20-м по продлению данных режимов. Военное положение на Украине было объявлено с 24 февраля 2022 года, а на следующий день украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации.

Ранее СМИ указали на изменение подхода властей Украины к принудительной мобилизации. По словам журналистов, меры становятся "все более стихийными".

Теперь сотрудники ТЦК в гражданской одежде проверяют прохожих на улицах и в транспорте, требуя документы воинского учета. Проверки проводят небольшие группы с участием женщин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также предупреждала, что украинские власти планируют снизить возраст граждан, подлежащих мобилизации в ВСУ для участия в войне с Россией, до 18 лет. По ее словам, данное решение связано с требованиями западных спонсоров для получения новых многомиллиардных кредитов.

