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14 июля, 14:04

Политика

В ГД внесен проект об ограничении стоимости проезда на общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

В Госдуму внесен законопроект об установлении единого федерального стандарта транспортного обслуживания, предусматривающий ограничение максимальной стоимости проезда. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР и сенаторы. Проект предполагает внесение изменений в закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в России". При этом утвердить стандарт должен кабмин.

Новая норма предполагает введение единых минимальных требований транспортной доступности для всех регионов страны. В частности, будет ограничена стоимость проезда на общественном транспорте. Однако максимальный тариф будет зависеть от типа населенного пункта и уровня доходов его жителей. Также субъекты обяжут организовать социальные маршруты, соединяющие удаленные и малонаселенные пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными соцобъектами.

Вместе с тем документом предлагается создание ночных маршрутов общественного транспорта в городах, в которых население превышает 50 тысяч человек, а также внедрение системы мониторинга соблюдения расписания с публичными отчетами перевозчиков.

Помимо этого, проект включает меры по улучшению транспортной доступности для маломобильных групп населения. Предлагается внедрить программу льготного лизинга для обновления автопарка перевозчиков, а также меры поддержки, направленные на привлечение водителей и других специалистов в отрасль.

По мнению авторов, принятие законопроекта устранит правовое неравенство в доступе к транспорту для жителей различных населенных пунктов, замедлит или остановит депопуляцию малых городов и сел, сделав их более привлекательными для жизни.

Более того, в транспортной сфере и смежных отраслях появятся новые рабочие места, а также повысится уровень социальной удовлетворенности и доверие граждан к государству.

Между тем в ряде районов Москвы на маршруты городского транспорта вышли электробусы. С начала года в столице запустили уже 34 электробусных маршрута.

В частности, экологичный транспорт начал работать на западе, юго-западе и в центре мегаполиса. Теперь по будням здесь курсирует 16 машин нового поколения А5.

Новый автобусный маршрут запустят между станций метро "Тушинская" и больницей в Истре

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