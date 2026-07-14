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14 июля, 15:25

Шоу-бизнес

Глава ФПБК призвал убрать треки Киевстонера со всех площадок

Фото: ТАСС/Zuma/Aleksandr Gusev (Альберт Васильев, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратится в Роскомнадзор с просьбой проверить деятельность украинского рэпера Киевстонера (настоящее имя – Альберт Васильев, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также убрать его треки со всех музыкальных площадок, сообщило издание "Абзац".

"Считаем, что такие люди не должны зарабатывать в нашей стране", – указал глава ФПБК.

Бородин допустил, что деньги, которые артист получает в России, могут идти на финансирование Вооруженных сил Украины, и отметил, что в таком случае исполнителя следует привлекать к ответственности "по всей строгости закона".

По его мнению, в период спецоперации недопустимо, чтобы артисты украинского происхождения работали в РФ и направляли полученные средства "на террористический киевский режим".

Как ранее выяснила ФСБ, рэпер может быть причастен к организации атаки на стратегический оборонный объект в Московской области. Служба безопасности Украины (СБУ) намеревалась нанести по предприятию удар FPV-дронами, устойчивыми к системам радиоэлектронной борьбы и снабженными иностранной взрывчаткой. Всего планировалось использовать 35 БПЛА.

По данным службы, Васильев переводил деньги пособнику сорванного теракта, а также занимался координацией эвакуации задержанного исполнителя нападения. Также его обвинили в распространении запрещенных веществ. Сам рэпер свою причастность к подготовке теракта отрицает.

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