Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России может появиться QR-код для подтверждения статуса участника СВО. Его можно будет использовать для получения социальных льгот, следует из пояснительной записки к проекту Минцифры РФ, размещенном на портале проектов нормативных актов.

Двухмерный штриховой код, сгенерированный на портале "Госуслуги", будет доказывать участие граждан в боевых действиях на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

QR-код будет содержать уникальный идентификатор запроса сведений об участии в СВО, но не будет хранить персональные данные граждан. Использовать его можно будет наравне с бумажными справками при посещении культурных и спортивных учреждений, Росреестра, органов ЗАГС и других организаций. Участники смогут выбирать, какой способ подтверждения использовать.

Ранее Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в российских регионах. Они распространяются на бойцов и ветеранов спецоперации, на участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с 11 мая 2014 года, и членов их семей.

Кроме того, глава государства поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников СВО.

