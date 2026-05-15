Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 21:12

Общество

Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки ветеранов СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в российских регионах участников СВО. Документ размещен на портале правовой информации.

Отмечается, что указ подписан для обеспечения "единообразного подхода в субъектах РФ к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции". Эти меры поддержки распространяются на бойцов и ветеранов СВО, на участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с 11 мая 2014 года, и членов их семей.

Регионам рекомендовано установить единые базовые меры поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и многое другое.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ установить следующие единые базовые меры поддержки <…> предоставление во внеочередном порядке лицам <…> медицинской помощи и санитарно-курортного лечения", – говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников СВО.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от обязательств по просроченным кредитам участников СВО. Это касается военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая. При этом размер долга не должен превышать в совокупности 10 миллионов рублей.

Читайте также


властьобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика