Ученый Болгов: дефицит пресной воды может привести к серьезным экономическим потрясениям

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Истощение доступных запасов пресной воды может привести к серьезным социальным и экономическим потрясениям. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

Он подчеркнул, что во многих регионах мира уже наблюдается дефицит водных ресурсов. Потребление воды увеличивается на фоне роста населения, а возможности для наращивания водоснабжения зачастую оказываются исчерпанными.

"Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения, неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает", – приводит слова Болгова радио КП.

По его словам, дополнительную проблему создает загрязнение водоемов.

При этом нехватка воды уже становится причиной международных споров. Болгов указал на статистику ООН, которая свидетельствует о сотнях случаев конфликтных ситуаций между государствами за последние десятилетия, связанных с распределением водных ресурсов.

Таким образом, считает эксперт, дефицит воды способен провоцировать политическую напряженность, продовольственные проблемы и миграционные процессы.

Ранее сообщалось, что Латинская Америка, Австралия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут больше всего пострадать от Эль-Ниньо – явления, когда температура воды в экваториальной части Тихого океана увеличивается до аномальных значений.

При Эль-Ниньо одни регионы страдают от наводнений, другие – от засухи. Например, Австралия уже начала экстренную выбраковку скота, готовясь к засушливому периоду.