BBC Science Focus: вращение Земли начало замедляться невиданными темпами

Фото: depositphotos/titoOnz

Исследовательская группа, объединившая специалистов из Австрии и Швейцарии, установила, что вращение Земли начало замедляться темпами, которые до этого не наблюдались. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на BBC Science Focus.

В состав команды ученых вошли сотрудники Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Целью исследования было узнать, как в прошлом менялась скорость кругового движения Земли.

Для этого ученые проанализировали окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне мирового океана. Также они изучили их химический состав, пытаясь определить колебания уровня моря в древности. На основе этих данных они рассчитали изменение скорости вращения Земли.

Согласно исследованию, за последние 3,6 миллиона лет скорость вращения планеты никогда не снижалась столь стремительно, как в настоящий период. Исследователи связывают это явление с таянием полярных льдов из-за климатических изменений.

По их словам, талая вода перемещается из высоких широт в океан и смещается к экватору. Этот процесс уменьшает ее концентрацию у полюсов и провоцирует изменение скорости вращения планеты.

Ранее сообщалось, что численность населения Земли к 2064 году может сократиться в два раза в случае серьезного экологического кризиса. Уточнялось, что для прогнозирования ученые применили специальное уравнение, воспроизводящее динамику роста населения за последние 12 тысяч лет.