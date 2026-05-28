Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 08:54

Наука
Главная / Новости /

BBC Science Focus: вращение Земли начало замедляться невиданными темпами

Ученые установили, что вращение Земли начало замедляться невиданными темпами

Фото: depositphotos/titoOnz

Исследовательская группа, объединившая специалистов из Австрии и Швейцарии, установила, что вращение Земли начало замедляться темпами, которые до этого не наблюдались. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на BBC Science Focus.

В состав команды ученых вошли сотрудники Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Целью исследования было узнать, как в прошлом менялась скорость кругового движения Земли.

Для этого ученые проанализировали окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне мирового океана. Также они изучили их химический состав, пытаясь определить колебания уровня моря в древности. На основе этих данных они рассчитали изменение скорости вращения Земли.

Согласно исследованию, за последние 3,6 миллиона лет скорость вращения планеты никогда не снижалась столь стремительно, как в настоящий период. Исследователи связывают это явление с таянием полярных льдов из-за климатических изменений.

По их словам, талая вода перемещается из высоких широт в океан и смещается к экватору. Этот процесс уменьшает ее концентрацию у полюсов и провоцирует изменение скорости вращения планеты.

Ранее сообщалось, что численность населения Земли к 2064 году может сократиться в два раза в случае серьезного экологического кризиса. Уточнялось, что для прогнозирования ученые применили специальное уравнение, воспроизводящее динамику роста населения за последние 12 тысяч лет.

Читайте также


наука

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика