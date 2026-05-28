28 мая, 10:07

Туризм

Столкнувшихся с отменой рейсов в Турции россиян разместили в отелях

Столкнувшиеся с отменой рейсов в Турции туристы из России размещены в отелях. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

По словам директора по связям с общественностью компании "Интурист" Дарьи Домостроевой, сейчас россияне ожидают информации о вылетах.

"В ночь на 27 мая отправили людей в Россию тремя бортами. У нас сотни застрявших туристов: по каждой заявке работаем индивидуально, в каждом конкретном случае будет предложен свой вариант возврата", – пояснила она.

В свою очередь, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева уточнила, что туристам предлагают продлить проживание на курортах за счет компании. Тем, кто еще находится в России, предложено перенести даты поездки или оформить возврат.

Ранее стало известно, что несколько семей из Ростова-на-Дону не могут вылететь из Антальи после отмены рейсов авиакомпании Air Anka. Из-за переносов вылета россиян выселили из номеров в отеле, а дату возможного возвращения сдвинули на 28 мая. При этом изначально обратный перелет планировался авиакомпанией Azur Air.

В Росавиации пояснили, что по согласованию с Минтрансом перевозчику Air Anka были выданы временные разрешения на чартерные рейсы только до 25 мая включительно. Не имея разрешений на полеты после этой даты, Air Anka продала свои провозные емкости туроператору ANEX Tour до конца октября.

