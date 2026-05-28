РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Казанью ко Дню России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дополнительные поезда дальнего следования назначены между Москвой и Казанью ко Дню России, сообщила пресс-служба РЖД.

Состав № 205 отправится из Казани 11 июня в 00:10. В столицу он приедет в 15:48. Обратно поезд отправится из Москвы 12 июня в 01:10 и прибудет в Казань в 17:15.

Подробную информацию пассажиры могут узнать на официальном сайте РЖД, а также в центре поддержки клиентов.

Ранее РЖД назначили 165 дополнительных поездов на лето. Гендиректор РЖД Олег Белозеров уточнил, что для пассажиров составов дальнего следования будет предоставлено на 0,5% больше мест – более 62 миллионов. Также увеличится объем перевозок с Крымом и северокавказскими курортами.