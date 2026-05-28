Заслуженному артисту России Ярославу Дронову, также известному как Shaman, может грозить многомиллионный иск после выхода клипа с иноагентами. Об этом рассказала в беседе с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

Речь идет о клипе на новую песню исполнителя "Россия-мама". По сюжету музыкального видео артист достает из папки фотографии, на которых изображены юморист Максим Галкин, комик Семен Слепаков, блогер Юрий Дудь (внесены в реестр иноагентов РФ) и многие другие иноагенты. Их фото, оживленные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), начинают петь вместе с артистом.

По словам Георгиевой, исполнителю может грозить гражданско-правовая ответственность по статье об охране изображения гражданина. Лица, фотографии которых использованы в клипе, могут потребовать от артиста компенсации морального вреда, если фото появились в клипе без разрешения – в том числе, если они созданы с помощью ИИ.

"Есть ситуации, когда согласие не нужно – это если, например, использовались изображения в каких-то общественных публичных интересах, в государственных, но здесь интерес коммерческий, потому что, естественно, артист будет на этом зарабатывать", – уточнила специалист.

Аналогичные правила действуют и в отношении голосов этих людей, добавила юрист. Их использование без согласия подпадает под действие статьи 152.2 ГК РФ, которая защищает частную жизнь гражданина. В подобных случаях размер компенсации может оказаться значительным.

"Если бы были нарушены права рядового человека, то речь бы, скорее всего, шла о сумме в 10–30 тысяч рублей. Но здесь публичные лица, которые могут потребовать и миллион, и 5 миллионов, и суд может такое требование удовлетворить", – подчеркнула специалист.

При этом правовой статус иноагентов и даже заочные аресты не имеют значения, отметила Георгиева. Они могут оформить доверенность на представителя, например юриста или другое доверенное лицо, которое будет вести дело в суде в России. Поскольку ответчик проживает в РФ, иск будет рассматриваться на российской территории.

Перед выходом новой песни Дронов опубликовал несколько загадочных видео. Первое из них было записано на фоне посольства США в Москве. На кадрах исполнитель заявил, что к нему в руки попала "секретная папка с фамилиями". Артист заверил поклонников, что скоро "прольет свет правды". Позднее он сообщил, что недоброжелатели хотят выкупить его папку, чтобы он не публиковал информацию из нее, но он "идет до конца".