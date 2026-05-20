20 мая, 13:34

Шоу-бизнес
Shaman перекрестился у своего портрета в Твери и объяснил это верой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, заявил, что перекрестился около своего портрета перед концертом в Твери ради веры. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Крестное знамение – это моя вера, а за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять", – пояснил артист.

Ранее телеграм-каналы распространили кадры, на которых Shaman стоит в помещении возле своих портретов. Около одного из изображений певец остановился и перекрестился.

Этой зимой Дронов привлек к себе внимание публики из-за видео, сделанного на Байкале. Певец 19 февраля опубликовал на своих страницах в соцсетях кадры, где лижет озеро. Тогда его поведение вызвало большой резонанс. В ответ на критику артист сказал, что лучше лизать Байкал, чем прислуживать перед Западом.

