Shaman записал песню "Священная война" с симфоническим оркестром ко Дню Победы

Российский певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) рассказал, что записал песню "Священная война" в сопровождении Большого симфонического оркестра ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что выкладывал в соцсетях кадры из студии "Мосфильм", где проходила запись.

"Это такое масштабное трактование произведения "Священная война". Я надеюсь, что народу понравится", – подчеркнул музыкант.

Композицию он представит в рамках концерта "Музыка Победы" на сцене Кремлевского дворца 4 мая. Первый одноименный альбом вышел в 2025 году и набрал более 25 миллионов прослушиваний на музыкальных площадках.

Ранее российские телезрители поделились мнением, что песни "С чего начинается Родина" и "Минуты тишины" мог бы исполнить Николай Расторгуев, "Песню долга и отваги" и "Первым делом самолеты" – Олег Газманов, а композицию "А я иду, шагаю по Москве" – Сергей Лазарев.

Вместе с тем народному артисту России Николаю Баскову респонденты предложили исполнить "Марш энтузиастов" из фильма Григория Александрова "Светлый путь". В картине ее спела актриса Любовь Орлова.

