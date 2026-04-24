Агентство "Москва": семь автомобилей столкнулись на Большой Академической улице

На севере столицы произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел на выезде из тоннеля на Большой Академической улице. Из-за этого движение в сторону Дмитровского шоссе затруднено. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

До этого ДТП с участием мотоциклиста произошло на Северо-Восточной хорде (СВХ), в районе дома 18, строения 7, по Большой Косинской улице. На месте ЧП были задействованы оперативные службы. Авария повлияла на транспортный поток, из-за чего движение в сторону центра было временно затруднено.

Кроме того, три человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами на 2-й улице Машиностроения. К расследованию привлекли сотрудников Госавтоинспекции.

