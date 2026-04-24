Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 апреля, 17:59 (обновлено 24.04.2026 22:11)

Общество

Телеведущего Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Телеведущего Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Телеканал "Звезда" передал, что похороны пройдут 27 апреля.

Пиманов ушел из жизни 23 апреля. Смерть 64-летнего телеведущего наступила на фоне острого инфаркта.

Соболезнования его семье выразили Владимир Путин, официальный представитель МИД Мария Захарова, назвавшая смерть журналиста внезапной и шокирующей, помощник президента Владимир Мединский. Последний заявил, что журналист был настоящим профессионалом своего дела.

Также смерть Пиманова прокомментировала официальный представитель МВД Ирина Волк от лица ведомства. Она отметила, что в своем творчестве Пиманов уделял большое внимание работе сотрудников органов внутренних дел и неоднократно поощрялся руководством министерства за освещение деятельности МВД в СМИ.

общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика