24 апреля, 17:59 (обновлено 24.04.2026 22:11)
Телеведущего Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище
Телеведущего Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
Телеканал "Звезда" передал, что похороны пройдут 27 апреля.
Пиманов ушел из жизни 23 апреля. Смерть 64-летнего телеведущего наступила на фоне острого инфаркта.
Соболезнования его семье выразили Владимир Путин, официальный представитель МИД Мария Захарова, назвавшая смерть журналиста внезапной и шокирующей, помощник президента Владимир Мединский. Последний заявил, что журналист был настоящим профессионалом своего дела.
Также смерть Пиманова прокомментировала официальный представитель МВД Ирина Волк от лица ведомства. Она отметила, что в своем творчестве Пиманов уделял большое внимание работе сотрудников органов внутренних дел и неоднократно поощрялся руководством министерства за освещение деятельности МВД в СМИ.