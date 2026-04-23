Умер бывший глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов

Умер бывший глава департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов. Ему был 71 год, сообщили в пресс-службе организации.

Союз выразил глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам. Причина смерти не раскрывается.

Он присоединился к Российскому футбольному союзу в 1992 году и работал там всю жизнь. Он занимал и другие должности, включая пост заместителя генерального секретаря. Также деятель был членом комитета ветеранов и советником президента РФС.