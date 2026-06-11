Число пострадавших в ДТП в Екатеринбурге возросло до шести человек

Фото: МАХ/"Следком"

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге возросло до шести человек. Среди них четыре пешехода и два пассажира, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

В ГАИ добавили, что всех пострадавших доставили в медучреждение. Им оказывают необходимую помощь.

Авария произошла в Ленинском районе Екатеринбурга 10 июня. Автобус частного перевозчика врезался в автомобиль, после чего выехал на тротуар и сбил людей. В результате ДТП погибли четыре человека.

В отношении водителя и директора транспортной компании возбуждены два уголовных дела. Их задержали. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. В ходе допроса виновник аварии заявил, что перепутал педали газа и тормоза.

