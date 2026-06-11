11 июня, 11:08Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Екатеринбурге возросло до шести человек
Фото: МАХ/"Следком"
Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге возросло до шести человек. Среди них четыре пешехода и два пассажира, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.
В ГАИ добавили, что всех пострадавших доставили в медучреждение. Им оказывают необходимую помощь.
Авария произошла в Ленинском районе Екатеринбурга 10 июня. Автобус частного перевозчика врезался в автомобиль, после чего выехал на тротуар и сбил людей. В результате ДТП погибли четыре человека.
В отношении водителя и директора транспортной компании возбуждены два уголовных дела. Их задержали. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. В ходе допроса виновник аварии заявил, что перепутал педали газа и тормоза.
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