10 июня, 17:11Происшествия
Автомобиль насмерть сбил пятилетнего ребенка на западе Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Автомобиль совершил наезд на пятилетнего ребенка на Староволынской улице в Москве. В результате мальчик скончался в машине скорой помощи, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, трагедия произошла во дворе дома 12, корпуса 1. Водитель автомобиля "Шкода" сбил ребенка, когда тот выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль доследственную проверку.
Госавтоинспекция напомнила родителям о контроле за детьми во дворах, особенно вблизи транспортных средств. При этом водителей призвали быть внимательными в местах возможного появления детей.
Ранее автомобиль сбил пешехода на Каширском шоссе на юге Москвы. ДТП произошло в районе дома 61. Машина Volvo наехала на человека, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате пешеход скончался.
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