Автомобиль насмерть сбил пятилетнего ребенка на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Автомобиль совершил наезд на пятилетнего ребенка на Староволынской улице в Москве. В результате мальчик скончался в машине скорой помощи, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, трагедия произошла во дворе дома 12, корпуса 1. Водитель автомобиля "Шкода" сбил ребенка, когда тот выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль доследственную проверку.

Госавтоинспекция напомнила родителям о контроле за детьми во дворах, особенно вблизи транспортных средств. При этом водителей призвали быть внимательными в местах возможного появления детей.

Ранее автомобиль сбил пешехода на Каширском шоссе на юге Москвы. ДТП произошло в районе дома 61. Машина Volvo наехала на человека, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате пешеход скончался.