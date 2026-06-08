Автомобиль насмерть сбил пешехода на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобиль сбил пешехода на Каширском шоссе на юге Москвы. Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, он скончался на месте.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе дома 61. Водитель автомобиля Volvo совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее водитель сбил ребенка 2024 года рождения и уехал с места ДТП на Гостиничной улице на северо-востоке Москвы. Ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля Genesis у дома 9. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители оперативно установили и задержали владельца машины.

До этого водитель арендованной машины сбил женщину и 11-летнего ребенка на регулируемом переходе на Новоухтомском шоссе Москвы. После случившегося автомобилист также скрылся с места происшествия, а оба пострадавших были госпитализированы.

