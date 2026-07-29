"Иванушки" не планируют убирать слово International из названия группы

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Музыкальная группа "Иванушки" не будет убирать слово International из названия коллектива. Об этом заявил РИА Новости ее лидер Андрей Григорьев-Апполонов.

"Мы в ироничной форме зачеркнули слово International как англицизм. В любом случае на афишах слово будет присутствовать, но с юморком, скажем так", – рассказал певец.

1 марта в России начал действовать закон о защите русского языка в сфере бизнеса. Согласно документу, любая информация должна подаваться для потребителя только на русском языке.

В частности, владельцы некоторых магазинов и заведений общепита должны были сменить иноязычные вывески. При этом, если товарный знак официально зарегистрирован в России, он может использоваться в первоначальном виде.

Позднее продюсер группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко допустил ее переименование на фоне принятия закона о русском языке. Он добавил, что для тех коллективов, которые хотят сохранить англоязычные названия, можно ввести дополнительный налог.