Стая китов обосновалась у курильского острова Итуруп перед миграцией

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В заливе Простор у села Рейдово на курильском острове Итуруп замечено скопление китов, которые готовятся к длительной миграции. В 2026 году их количество превышает привычное, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Курильского района.

Специалисты объясняют нахождение морских млекопитающих у Итурупа тем, что акватория острова является питательной кормовой зоной. Здесь животные нагуливают жир перед долгим путешествием.

"Местные воды богаты рыбой и планктоном, а острова лежат на путях миграций морских гигантов", – подчеркнул представитель администрации.

В администрации также напомнили правила безопасности для тех, кто хочет понаблюдать за дикими животными. Важно держать дистанцию и не приближаться к китам ближе чем на 150–300 метров, а также не пытаться потрогать или покормить их.

Ранее в Минобрнауки назвали возраст самого старого в мире гренландского кита – 211 лет. В министерстве напомнили, что киты являются рекордсменами по продолжительности жизни среди млекопитающих. При этом сейчас популяция состоит в основном из относительно молодых животных, так как в XIX–XX веках киты были объектами китобойного промысла.