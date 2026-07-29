Пользователи iPhone теперь могут установить приложение Сбера без визита в офис

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Сбер разработал программу для установки приложения банка на iPhone без визита в офис. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации в MAX.

"Если вы меняли iPhone и раньше скачивали "Сбербанк онлайн" из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы "Верни Сбер на iPhone" Windows и macOS", – говорится в сообщении.

Ссылку на программу можно найти на сайте банка и в его канале в MAX. Для установки понадобится компьютер, весь процесс занимает несколько минут. Таким способом на iPhone можно установить приложения "Сбербанк онлайн", "СберKids", "СберИнвестор" и "СберБизнес".

Ранее Сбер опроверг прекращение обслуживания клиентов с мультивалютными счетами. Там отметили, что направленные некоторым клиентам уведомления касались только неактивных валютных карт с нулевыми остатками, которыми держатели длительное время не пользовались. В Сбере подтвердили, что все средства россиян находятся в сохранности и доступности.