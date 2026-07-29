Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 15:07

Технологии

Пользователи iPhone теперь могут установить приложение Сбера без визита в офис

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Сбер разработал программу для установки приложения банка на iPhone без визита в офис. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации в MAX.

"Если вы меняли iPhone и раньше скачивали "Сбербанк онлайн" из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы "Верни Сбер на iPhone" Windows и macOS", – говорится в сообщении.

Ссылку на программу можно найти на сайте банка и в его канале в MAX. Для установки понадобится компьютер, весь процесс занимает несколько минут. Таким способом на iPhone можно установить приложения "Сбербанк онлайн", "СберKids", "СберИнвестор" и "СберБизнес".

Ранее Сбер опроверг прекращение обслуживания клиентов с мультивалютными счетами. Там отметили, что направленные некоторым клиентам уведомления касались только неактивных валютных карт с нулевыми остатками, которыми держатели длительное время не пользовались. В Сбере подтвердили, что все средства россиян находятся в сохранности и доступности.

"Техно": Сбер представил новые возможности модели Kandinsky

Читайте также


технологии

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика