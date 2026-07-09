Сбер и Т-банк запустили сервисы для поиска АЗС с топливом

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Сбербанк и Т-банк вслед за "Яндексом" создали сервисы для поиска автозаправочных станций, где с большой долей вероятности есть топливо. Об этом сообщили в пресс-службе компаний.

В базе платформы Сбера есть 23 тысячи АЗС по всей России. Она работает на основе обезличенных данных о покупках свыше 100 миллионов человек.

Сервис функционирует в веб-версии мобильного приложения банка, его можно найти в разделе "Для жизни". Информация там обновляется автоматически.

Т-Банк также запустил интерактивную карту для автомобилистов. Платформа работает по такому же принципу.

Обезличенные данные дают возможность понять, на каких заправках, скорее всего, есть топливо. Сейчас сервис отображает больше 20 тысяч станций в разных российских регионах. Пресс-служба банка уточнила, что данные о наличии бензина или дизеля регулярно обновляются.

Ранее компания "Яндекс" сделала доступной информацию о наличии топлива и очередях на АЗС. С этими сведениями могут ознакомиться пользователи сервисов "Яндекс Go" и "Яндекс Заправки".