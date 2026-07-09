В Москве открылась выставка, посвященная 65-летию полета Юрия Гагарина

Фото: Елена Торбина

Экспозиция "Первые в космосе", посвященная 65-летию полета Юрия Гагарина, открылась в выставочном зале Московского архитектурного института (МАРХИ). Проект объединил творческие работы студентов, посвященные истории освоения космоса и будущему космической отрасли.

Инициаторами проведения выставки выступили студенты МАРХИ и активисты программы "Именная стипендия правительства Москвы", которую курирует "Городской центр профессионального и карьерного развития". В открытии приняли участие студенты, активисты программы, общественные деятели, представители института, в том числе проректор по проектному управлению и воспитательной работе Павел Жбанов.

Для гостей мероприятия провели экскурсию по выставке, в ходе которой студенты представили свои проекты.

Экспозиция "Первые в космосе" объединяет 10 работ, выполненных в разных техниках: графика, макеты, а также цифровые 3D-проекты, воплощенные в печатных моделях. Среди них – эскизы космической станции, проект выставочного павильона космических исследований на Камчатке и гостевой домик космонавта с обсерваторией для наблюдения за звездами.

Как отметил один из участников мероприятия, советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Леонов, сегодня кадры для космической отрасли готовят ведущие вузы Москвы. Их выпускники участвуют в создании комплектующих и разработке космических программ.

При этом, подчеркнул эксперт, не менее важны и творческие проекты, подобные открывшейся в МАРХИ экспозиции. Они помогают популяризировать научно-технические достижения страны и делают тему космоса ближе для молодежи.

"Выставка "Первые в космосе" показывает историю освоения космоса как непрерывное развитие инженерной мысли: от запуска первого спутника и полета Юрия Гагарина на корабле "Восток-1" до орбитальных станций, робототехники и проектов исследования дальнего космоса. Для Москвы популяризация космоса среди молодежи особенно важна: по информации правительства города, в столице технологии для космической отрасли создают более 40 ведущих предприятий, а в индустрии работают свыше 30 тысяч специалистов. Такие выставки показывают молодым людям, что космическая отрасль открыта для новых идей, проектов и профессионального выбора", – сказал Леонов.

Поддержка талантливой молодежи

Тему профессионального и профильного образования в этой сфере продолжил другой участник встречи, директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы Евгений Андриенко. Он подчеркнул, что молодежь играет ключевую роль в развитии технологий будущего и в столице создана развитая система поддержки будущих инженеров, ученых и ИТ-специалистов. Один из ключевых инструментов ранней профориентации – предпрофессиональные классы в школах.

"Москва развивает технологии будущего, в том числе для космической отрасли, и готовит профильных специалистов со школьной скамьи. В этом году более 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов посетили предприятия, технопарки и другие площадки, где для учащихся проводили практические занятия и знакомили с будущими профессиями. В эту работу вовлечены свыше 260 ведущих компаний, в том числе более 90 высокотехнологичных промышленных предприятий, включая госкорпорацию "Роскосмос". Также развиваются программы дополнительного образования для школьников и студентов. В Центре развития ежегодно проходят встречи с космонавтами, которые рассказывают о своей профессии и карьерном пути, что вызывает у студентов интерес и служит дополнительной мотивацией развиваться в этой сфере", – отметил Андриенко.

Программа "Именная стипендия правительства Москвы" объединяет 2 тысячи самых талантливых студентов столичных вузов. Ее обладатели участвуют в значимых городских проектах, встречаются с руководителями городских структур.

Выставка "Первые в космосе" стала частью программы, направленной на поддержку талантливой молодежи Москвы и популяризацию научно-технического творчества. Экспозиция в МАРХИ будет работать до 17 июля.

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