Лекции и мастер-классы ждут москвичей на винтажном маркете в "Коломенском"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На Фестивальной площадке музея-заповедника "Коломенское" второй год подряд открылся винтажный маркет. Организаторами выступили члены Союза коллекционеров России, которые лично представляют посетителям широкий ассортимент уникальных экспонатов эпохи СССР и других исторических периодов вплоть до XX века.

Маркет работает по пятницам с 12:00 до 21:00, по субботам и воскресеньям – с 11:00 до 21:00. Площадка расположена на территории музея-заповедника "Коломенское" рядом с одноименной станцией метро.

В экспозиции представлены винтажная бижутерия, ювелирные украшения из серебра и мельхиора, одежда советского периода, редкие книги, коллекционные предметы, фарфоровая и мельхиоровая посуда, а также различные предметы быта, сохранившие атмосферу прошлых эпох.

Гости смогут не только приобрести редкие вещи, но и посетить тематические выставки, лекции коллекционеров, мастер-классы и ретрофотозоны. На ярмарке можно найти пластинки с любимыми исполнителями, старинные игрушки, предметы интерьера и редкие книги с автографами авторов.

Одной из главных достопримечательностей маркета стали виниловые пластинки. В коллекции представлены редкие издания зарубежных и советских исполнителей, включая записи групп The Beatles и Pink Floyd, альбомы Виктора Цоя и Майка Науменко, а также джазовую и классическую музыку. Кроме того, посетители смогут услышать записи с голосом Юрия Гагарина, сделанные до, во время и после его исторического полета в космос.

На прилавках также представлены старинные монеты – от древнеримских денариев до советских рублей и царских копеек. Каждая из них отражает особенности экономики, политики и культуры своей эпохи.

Особое место занимают советские плакаты, значки и агитационная атрибутика. Посетители смогут увидеть пропагандистские афиши, изображения пионеров и другие символы советского времени, которые до сих пор вызывают ностальгию у многих гостей.

Любителей литературы ждут редкие книги XIX–XX веков. Среди представленных изданий – произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Владимира Маяковского и Марины Цветаевой. Многие экземпляры сохранили оригинальные переплеты, иллюстрации и дарственные надписи.

В разделе посуды можно увидеть советские сервизы, изделия из фарфора и традиционную гжельскую керамику ручной работы.

Отдельное внимание организаторы уделили тематическим лекциям и мастер-классам. В рамках "космической недели" посетителям покажут уникальные фотографии первого в истории стыковочного полета кораблей Союз-4 и Союз-5. Также гости смогут приобрести редкие открытки и почтовые конверты с автографами Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.

Коллекционеры представят исторический фотоальбом со снимками из космоса, а также портрет с автографами участников легендарной стыковки – Алексея Елисеева, Бориса Волынова, Евгения Хрунова и Владимира Шаталова.

На лекциях, посвященных летним Олимпийским играм – 1980, посетителям покажут коллекцию талисманов Олимпиады – медвежат Топтыгиных, выпущенных различными предприятиями СССР. Гостям расскажут историю создания знаменитого олимпийского мишки художником Виктор Чижиков и раскроют подробности подготовки церемонии закрытия Игр.

Президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов представит одного из самых необычных экспонатов своей коллекции – полутораметровую фигуру олимпийского медведя, изготовленную к 40-летию Олимпиады-80. На тематических встречах также покажут форму судей Олимпиады и расскажут, как Игры повлияли на повседневную моду советских граждан.

Известный радиолюбитель и блогер Никита Шарапа проведет мастер-классы по советской аудиотехнике. Посетители узнают, как работают патефоны, радиоприемники и проигрыватели, услышат аналоговый звук пластинок и познакомятся с особенностями ламповой техники.

Еще один участник проекта "Сделано в СССР" – радиотехник Иван Степин – проведет патефонно-баянный концерт. В программе прозвучат записи Петра Лещенко, Константина Сокольского, произведения итальянской оперы и русские народные песни.

Член Союз фотохудожников России Александр Копелев расскажет о фотографии до цифровой эпохи, покажет процесс ручной проявки пленки и продемонстрирует легендарные фотоаппараты "Зоркий", "ФЭД", "Киев", "Смена", а также редкую камеру с объективом Петцваля.

Кроме того, на площадке пройдут практические занятия по уходу за мельхиоровыми изделиями. Участников научат правильно чистить старинную посуду и украшения, расскажут о безопасных средствах ухода за антикварными металлами и поделятся секретами хранения серебра и мельхиора.

Организаторы подчеркнули, что винтажный маркет в "Коломенском" – это не только ярмарка, но и масштабное культурное пространство, объединяющее коллекционеров, историков, экспертов и всех любителей прошлого.

Ранее в рамках проекта "Лето в Москве" на центральной аллее парка "Ходынское поле" открылась фотовыставка. Увидеть фотографии можно до 30 июня. На них изображены молодые люди во время занятий спортом и участия в столичных мероприятиях.