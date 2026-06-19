Патриотические мероприятия для молодежи проведут в рамках "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Молодежь Москвы" организует ряд мероприятий ко Дню памяти и скорби. В день 85‑й годовщины начала Великой Отечественной войны молодые москвичи смогут поучаствовать в патриотических акциях и встретиться с участниками спецоперации. События пройдут в рамках "Лета в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина подчеркнула, что важно передавать память о героизме народа следующим поколениям. По ее словам, такие мероприятия не просто знак уважения, а шанс для молодежи прикоснуться к истории, услышать рассказы героев и ощутить свою сопричастность к Великой Победе.

В частности, 19 июня в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы. Звездный" покажут бесплатный кинофильм "Семь верст до рассвета". Картина основана на реальных событиях Великой Отечественной войны. В центре сюжета – подвиг крестьянина Матвея Кузьмина. Зимой 1942 года он, подобно Ивану Сусанину, обманул немецкий отряд, который приказал ему провести их к позициям Красной армии.

Вечером 21 июня у Северного речного вокзала движение "Волонтеры Победы" при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы проведет памятную акцию "А завтра была война". Более 8 тысяч свечей будут выложены в масштабное изображение в память о погибших защитниках Родины. В программе – выступления оркестра, исполнение песни "Священная война" хором, чтение отрывков из поэмы "Реквием" Роберта Рождественского, зачитывание воспоминаний очевидцев войны блогерами, актерами, музыкантами и общественниками, а также минута молчания.

22 июня в парке 50‑летия Октября состоится патриотический забег "Московский студенческий совет помнит". В нем примут участие члены Московского студенческого совета (МСС) и команды вузов. Дистанция составит 1 418 метров – по одному метру на каждый день Великой Отечественной войны.

МСС объединяет свыше 100 председателей студсоветов вузов. Эти лидеры вовлечены в развитие молодежной политики столицы, организуют городские мероприятия и собственные проекты, формируя студенческую повестку Москвы.

В тот же день студенты вузов и колледжей возложат цветы к памятникам и мемориалам на территории девяти образовательных учреждений – от университетского колледжа Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ) до Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина.

Также на двух фестивальных площадках пройдут встречи "Диалоги с героями". Участники смогут узнать о жизни бойцов до и после СВО и задать вопросы спикерам: ветерану боевых действий, участнику спецоперации и члену Ассоциации ветеранов СВО Москвы Михаилу Федосову, а также ветерану боевых действий, участнику СВО, экс‑бойцу батальона "Сомали" и руководителю студенческого объединения "Боевое братство РГГУ" Сергею Ключникову.

Активисты проекта "Молодежь Москвы" направления "Город героев" занимаются патриотическим воспитанием молодежи в столице круглый год. Они организуют поездки по местам боевой славы и встречи с ветеранами боевых действий, участниками СВО и теми, кто удостоен государственных наград. Перед Днем Победы молодые люди традиционно участвуют в акциях "Голоса Победы", "Вальс Победы" и "Цветы Победы".

На мастер-классах москвичей учат оказывать первую помощь и управлять дронами. На портале "Молодежь Москвы" можно пройти исторический диктант и рассказать о героях, отмеченных государственными наградами за труд, отвагу и профессиональные достижения.

Вместе с тем в столице 21 и 22 июня пройдут патриотические акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь". Они также приурочены ко Дню памяти и скорби. В прошлом году данные акции объединили свыше 30 тысяч москвичей.