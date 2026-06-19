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Новости

19 июня, 10:14

Город

Уличные выставки о героях Великой Отечественной войны увидели миллионы москвичей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Более 30 выставок в память о Великой Отечественной войне и 14 выставок о специальной военной операции прошли на бульварах и главных пешеходных зонах Москвы с февраля 2022 года. Их увидели свыше 4,5 миллиона человек, сообщил портал мэра и правительства столицы.

В частности, в парке искусств "Музеон" в 2023 году запустили проект "Семьи героев". Он продолжил всероссийскую патриотическую акцию "Жена героя", которая появилась в Самарской области и быстро обрела федеральный масштаб. Москвичам и гостям столицы показали фотографии участников СВО, матерей и жен военнослужащих.

В том же году на Гоголевском и Никитском бульварах можно было видеть художественную выставку "Уголь Донбасса". В ее рамках показали портреты участников СВО и волонтеров, а также медиков и добровольцев. На экспозиции были представлены 28 работ художника Сергея Марченко. Он работал углем на крафтовой бумаге.

Что касается выставок о Великой Отечественной войне, то на бульварах и центральных улицах Москвы в 2026 году организовали 10 экспозиций, которые посвятили работе культурных учреждений столицы во время Великой Отечественной войны.

Еще одна выставка получила название "Музыка Победа", ее столичные власти организовали вместе с Российским национальным музеем музыки и Мемориальным музеем А. Н. Скрябина. Посетители смогли узнать о музыкальных композициях, которые звучали в военные годы.

Также москвичам и гостям города раскрыли, как во время войны работали Государственная библиотека имени В. И. Ленина и Московский зоопарк. Кроме того, весной этого года в столице прошла фотовыставка "Герои и подвиги", ее подготовило Российское военно-историческое общество. Она была посвящена юным участникам Великой Отечественной войны и бойцам СВО.

На Арбате в преддверии 9 Мая можно было увидеть выставки "Маршалы Великой победы" и "Они сражались за Родину!". У посетителей последней была возможность познакомиться с фоторепродукцией работ художника Александра Шилова. Он делал портреты летчиков, контрразведчиков и разведчиков, тружеников тыла. На стендах висели и портреты героев специальной военной операции.

В столице прошла также фотовыставка "Маршалы Великой Победы". Ее посвятили 130-летию со дня рождения Константина Рокоссовского и Георгия Жукова. Гости увидели в снимках историю становления будущих военачальников, моменты первых дней Великой Отечественной войны. Также на экспозиции были фотографии, на которых запечатлен штурм Берлина и празднование Дня Победы в мае 1945 года.

Узнать об актуальных фотовыставках можно на официальном сайте Московской дирекции массовых мероприятий в разделе "Фотовыставки". Программа мероприятий Московской дирекции массовых мероприятий помогает реализации в столице целей и задач национального проекта "Семья".

Ранее "Мосбилет" анонсировал экскурсии по историческим сценам Москвы. Все желающие смогут увидеть закулисье театра "Ленком Марка Захарова" и театра "Современник".

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