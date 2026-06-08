Фотовыставка фестиваля "Времена и эпохи" откроется в московском метро

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В московском метро с 9 по 19 июня пройдет фотовыставка фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Экспозиция будет находиться на станции "Проспект Вернадского", в переходе между Большой кольцевой и радиальной линиями, а также станет частью проекта "Лето в Москве".

На выставке представят более 20 фотографий, сделанных на фестивальных площадках в разные годы. В них отражены ключевые исторические периоды от Древней Руси до XX века. Один из блоков посвящен событиям Античности – в парке "Акведук" был реконструирован Год четырех императоров с парадами, боями гладиаторов и финальной битвой легионов.

Еще в одном блоке осветили восстание Богдана Хмельницкого и события, которые произошли в период русско-польской войны 1645–1667 годов. В частности, можно будет увидеть реконструкцию жизни армии Московского царства, Речи Посполитой и Османской империи, а также военные лагеря, конные состязания, масштабные сражения. Снимки были сделаны на площадках кинопарка "Москино".

Помимо этого, представлены кадры с реконструкцией Отечественной войны 1812 года. В ландшафтном парке "Митино" удалось воссоздать военные лагеря и солдатский быт, а также конные выезды и генеральные сражения.

В "Москино" также сняли проект "Победный 45-й. Московские хроники" – была воссоздана атмосфера, которая царила в Москве в первые месяцы после победы в Великой Отечественной войне. Можно увидеть военную технику и образы горожан, а также повседневные сцены, которые показывают, как город возвращался к мирной жизни.

На выставке представлены и более ранние материалы, например кадры с ВДНХ. В 2024 году там был реализован специальный проект реконструкции парада физкультурников 1930-х годов и сцен из знаменитых советских фильмов.

В 2026 году фестиваль "Времена и эпохи", который состоится с 10 по 14 июня, объединяет 27 площадок, центральные городские пространства и четыре флагманских парка во всех округах Москвы. В мероприятиях будут принимать участие больше тысячи реконструкторов, большая часть которых задействована в реконструкциях сражений.

До 30 июня жители и гости города могут ознакомиться с фотовыставкой "Расту москвичом" на Чистопрудном бульваре. Экспозиция демонстрирует, каким может быть детство в большом городе: за сутки ребенок успевает побывать в школе, парке, на тренировке, в кинотеатре, а также попасть на случайный праздник.

