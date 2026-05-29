29 мая, 10:02

Фестиваль "Сады и огороды" пройдет в Москве с 30 мая по 27 сентября

В столице с 30 мая по 27 сентября пройдет фестиваль "Сады и огороды" в рамках проекта "Лето в Москве", передал портал мэра и правительства столицы.

В парках "Ходынское поле", 50-летия Октября, Таганском и Измайловском парках, а также в музее-заповеднике "Царицыно" откроются городские огороды. В выходные, 30 и 31 мая, вход будет свободный.

Фестиваль объединит темы загородного отдыха, экологии и творческого досуга. Гости посадят овощи, зелень и садовые травы, узнают об основах ухода за растениями, получат советы от экспертов, а также примут участие в мастер-классах.

Чтобы начать выращивать растение, москвичам предстоит посетить мастер-класс по посадке, выбрать саженец и сделать свою грядку. После этого они могут в течение всего сезона приходить в парк и следить за тем, как созревает их урожай. Занятия по садоводству запланированы на все лето. Они будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям, а в сентябре – только по выходным дням.

Одна из особенностей фестиваля – "Паспорт садовода", который можно приобрести в киоске на территории теплиц. В паспорте содержится список заданий. За их выполнение гости получат специальные печати. К примеру, можно провести небольшую экскурсию для новичков или побывать во всех теплицах. Те участники, которые к концу сезона соберут полный комплект отметок, получат памятный подарок.

Кроме того, в этом году организаторы подготовили эксклюзивную коллекцию тематического мерча в фирменной стилистике фестиваля – сувениры будут продаваться в специальных киосках рядом с теплицами.

Открытие фестиваля включает серию бесплатных мероприятий. Например, 30 мая с 12:00 до 13:00 состоится мастер‑класс "Закладка для книги с растениями", а с 13:00 все желающие смогут помочь подготовить теплицы к началу сезона – поучаствовать в их оформлении и провести время на свежем воздухе, став одними из первых участников фестиваля.

С 13:30 до 14:30 посетители смогут создать панно с отпечатками растений из глины, а с 15:00 до 16:00 – послушать лекцию "Занимательная биология". 31 мая с 12:00 до 13:00 пройдет мастер‑класс по изготовлению кашпо в технике макраме, с 13:30 до 14:30 – по созданию бумажных цветов, а с 15:00 до 16:00 – по выращиванию микрозелени.

Ранее сообщалось, что в выходные, 6 и 7 июня, на стадионе "Искра" в Москве с 11:00 до 19:00 пройдет семейный фестиваль "Спортлэнд". Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Программа включает более 100 интерактивных площадок.

