Семейный фестиваль "Спортлэнд" пройдет в столице 6 и 7 июня

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Ежегодный семейный фестиваль "Спортлэнд" пройдет в выходные, 6 и 7 июня, на стадионе "Искра" в Москве с 11:00 до 19:00, передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Фестиваль проходит уже 25 лет. За это время он собрал свыше 500 тысяч гостей. В основе фестиваля находится идея семьи как одной команды, где каждый поддерживает друг друга, а совместная физическая активность помогает укрепить отношения и создать общие воспоминания.

Программа включает более 100 интерактивных площадок. В центре событий – традиционный игровой маршрут "Спорт как игра", где семьи смогут попробовать себя более чем в 25 видах спорта: от регби и фехтования до юкигассена и мини-ориентирования.

Среди новинок этого года:



симулятор сноубординга;

настольный теннис;

VR‑направление;

чир‑спорт.

На главной сцене гостей ждет спортивная шоу‑программа и лотерея "Время подарков". Участники также смогут присоединиться к семейной эстафете "Я люблю спорт" – задания разработаны для совместного участия детей и взрослых. Все получат памятные медали.

Также в рамках фестиваля пройдет игровое тестирование "Игры народов мира", где представят шаффлборд, жульбак, корнхолл, новус, рашфор, кульбуто и другие игры.

Кроме того, гости встретятся с амбассадорами фестиваля, титулованными спортсменами Светланой Журовой, Софьей Великой, Марией Киселевой, Артуром Далалояном, Александром Панжинским.

Вход и участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте.

Фестиваль проводится с 2001 года дважды в год – в дни школьных каникул – и способствует укреплению семейных традиций и ценностей. Ежегодно он объединяет тысячи московских семей, предоставляя площадку для интересного досуга и занятий спортом.

Вместе с тем на территории олимпийского комплекса "Лужники" пройдет масштабный праздник для всей семьи "День московского спорта". Мероприятие состоится 30 мая. Для гостей подготовили различные баттлы, шоу, мастер-классы и конкурсы.